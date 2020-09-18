



52% жителей Южного федерального округа готовы дать деньги взаймы родственникам и друзьям. Из них 31% могут занять до 5 тыс. рублей, если у обратившихся возникнет срочная нужда в деньгах. 12% - до 10 тыс., а 9% готовы одолжить до 20 тыс. рублей. 7% южан могут занять и большие суммы, но не превышающие 100 тыс. рублей. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

30% опрошенных рассказали, что не имеют свободных денег, и не смогут финансово помочь близким. А 8% принципиально не дают взаймы, даже при наступлении у обратившегося какого-либо форс-мажора (поломка техники, срочный ремонт, болезнь, несчастный случай) поэтому к ним нет смысла обращаться с подобными просьбами.

В этом году среди южан 22% давали в долг после поступления такой просьбы. Из них 15% регулярно помогают небольшими суммами, а еще 7% выручали близких крупными займами.

Среди тех, кто занимал деньги, пятая часть сказала, что это были небольшие суммы. Более серьезные средства потребовалось брать в долг 11% опрошенных. У 35% респондентов не было необходимости прибегать к помощи более знакомых. А 26% заявили, что принципиально не берут в долг.

Среди тех, кто не стесняется занимать деньги 30% готовы попросить не более 5 тыс. рублей, 21% - от 5 до 10 тыс., 6% - 10-20 тыс. рублей. Суммы побольше готовы просить 6% респондентов.

24% респондентов предпочитают в случае необходимости занимать деньги в банке, чтобы не напрягать такими просьбами друзей и родных. Еще 8% сначала обратятся в банк, и только если там откажут, попросят в долг у родственников и друзей.

28% предпочтут сразу занять у родственников и друзей, потому что можно отдавать без процентов и нет жестких сроков возвращения долга.

*Опрос проведен банком «Открытие» 10-16 сентября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.



