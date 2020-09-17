Сегодня в Wink состоится эксклюзивная премьера фильма «Вивариум»





Сегодня Wink представит эксклюзивную премьеру захватывающей камерной драмы «Вивариум» ирландского режиссера Лоркана Финнегана, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании «Ростелеком». Главные роли исполнили номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Джесси Айзенберг и популярная британская актриса Имоджен Путс.

«Вивариум» затрагивает много важных тем: институт семьи, однообразие жизни и то, куда в итоге могут привести мечты. Фильм стал особенно актуален во время пандемии коронавируса — весной в течение нескольких недель многие люди оказались в изоляции, как и главные герои кинокартины, которые были заточены в безлюдном месте.

В центре сюжета молодая семейная пара, которая решает купить себе дом. Джемма и Том отправляются с риелтором на осмотр очередного спального района, где стоят абсолютно одинаковые таунхаусы. Риелтор показывает дом №9 и исчезает — пара остается одна в этом доме, где стоит давящая тишина и совсем нет соседей. Выбраться оттуда оказалось невозможным — это лабиринт одинаковых строений, и куда бы они ни ехали, все дороги снова ведут к дому №9. Застряв в этом странном месте, вскоре Джемма и Том получают коробку с младенцем и записку: «Вырастите ребенка — получите свободу».

Фильм несомненно оценят любители хорроров и психологических триллеров, а также зрители, которым нравятся глубокие смыслы и социальные драмы. «Вивариум» с самого начала и до последних секунд держит зрителя в напряжении.



