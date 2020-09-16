Крупный тайник обнаружен в лесу под Урюпинском

Происшествия 16.09.2020 14:02
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16.09.2020 14:02
Полицейские в лесополосе на территории Урюпинского района обнаружили тайник с крупной партией немаркированных пачек сигарет. Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель МВД России Ирина Волк, затем оперативники установили местонахождение склада и торгового объекта, через который продукция, предположительно, реализовывалась.
По подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали троих граждан. Всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Всего из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли 105 тысяч немаркированных пачек сигарет.
Следователем Межмуниципального отдела МВД России "Урюпинский" возбуждено уголовное дело по частью 6 статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).
"В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование незаконной деятельности подозреваемых", - сообщила Ирина Волк.
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