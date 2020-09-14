В Волгограде умерла почетный работник прокуратуры и ветеран войны

Общество 14.09.2020 13:24
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14.09.2020 13:24
На 95-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участник трудового фронта, Почетный работник прокуратуры, ветеран труда Мария Нефедовна Ивашева. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, коллектив прокуратуры Волгоградской области выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям покойной.
Во время Великой Отечественной войны Мария Ивашева с семьей жила в Московской области. 15-летним подростком участвовала в строительстве укрепительных сооружений, вместе с одноклассниками после учебы работала на колхозных полях. В 1944 году Мария Нефедовна поступила в Московский юридический институт. После успешного завершения учебы в 1948 году по путевке прокуратуры СССР ее направили в прокуратуру Сталинградской области. В дальнейшем вся ее трудовая деятельность была связана со службой в органах прокуратуры.
Мария Ивашева начала свой трудовой путь с должности следователя прокуратуры Тракторозаводского района Волгограда. Позже работала следователем прокуратуры Ворошиловского района Волгограда, прокурором отдела общего надзора прокуратуры области, старшим помощником прокурора Волгограда. На пенсию она ушла в 1986 году с должности старшего помощника прокурора области по организационным вопросам и контролю исполнения, которую занимала около 14 лет.
На заслуженном отдыхе Мария Ивашева увлекалась историей, живописью и поэзией. Все, кто лично был знаком с этой прекрасной женщиной, восхищались ее эрудицией, деликатностью, жизнелюбием и оптимизмом.
Напутствие нынешним и будущим поколениям прокурорских работников звучит в одном из авторских стихов Марии Нефедовны:
"Дорогие друзья, жизнь сложна
И дорога по ней не прямая аллея…
Ради призрачных благ не сверните с пути,
Чтобы вправе сказать: "ЧЕСТЬ ИМЕЮ".
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