Еще неделю не включат горячую воду в Кировском районе Волгограда





Еще на неделю останутся без горячей воды жители десятков многоэтажек в Кировском районе Волгограда. Изначально профилактические работы были запланированы с 3 по 14 сентября. Однако сегодня кировчан огорчили известием о том, что «тепленькой» не стоит ждать до 21 сентября. «Уже похолодало. Купаться в холодной воде невозможно – приходится греть воду в чайниках. Почему нельзя было выполнить ремонт сетей летом? Дети начнут простужаться и школы закроют на карантин под видом коронавируса. Кому это нужно? », - пожаловалась в редакцию ИА «Высота 102» Татьяна, жительница дома №82 по улице Одоевского.

В пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения» подтвердили информацию о том, что срок подачи горячей воды переносится на 21 сентября. «В Кировском районе на улице Быстрова ведутся масштабные работы по замене трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 265 метров. В связи с этим котельная пока не может возобновить подачу коммунального ресурса», - пояснили в компании.

В сентябре без горячей воды в соответствии с графиком «Концессий теплоснабжения» на срок от 2 дней до 14 дней остались крупные жилые массивы в пяти районах Волгограда – Кировского, Ворошиловского, Центрального, Дзержинского и Тракторозаводского.



