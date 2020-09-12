Безработным Волгоградской области выделят дополнительные деньги

Общество 12.09.2020 18:12
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12.09.2020 18:12
На выплату пособий по безработице регионам направят ещё 35,3 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает ИА «Высота 102». В частности, Волгоградской области выделят на эти цели дополнительные 408 миллионов рублей.
До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки, пояснили в правительстве.
Роструду поручено проконтролировать, насколько эффективно будут расходоваться средства. Доклад об этом должен быть представлен в Правительство до 1 февраля 2021 года.
Распоряжение позволит регулярно и в полном объёме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные бюджетные средства.
На сегодняшний день размер пособия по безработице варьируется от 1,5 тысяч рублей до 12 130 рублей в зависимости от категории получателя.
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