РУСАЛ передал противовирусные лекарства в клиническую больницу №5 Волгограда





Дорогостоящее лекарство, которое используется в схемах лечения для пациентов с среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания, передал на днях РУСАЛ в больницу Ильича в Краснооктябрьском районе

По словам главного врача ГУЗ «Клиническая больница № 5» Константина Позднышева это -комбинированный противовирусный препарат, одобренный последней сентябрьской версией методических рекомендаций Минздрава по коронавирусу.

«На сегодняшний день препарат более, чем востребован, причем практически в круглосуточном режиме. Запаса хватит на длительный период времени, — прокомментировал Константин Позднышев. - Мы рады, что представители бизнеса в нынешнее непростое время находят желание и средства помогать здравоохранению. Такая поддержка со стороны бизнеса с социальной ответственностью для нас очень важна и ценна».

«КБ № 5» с апреля текущего года была переоборудована под стационар для больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Здесь имеются отдельные боксы, реанимации и палаты для зараженных с разной степенью тяжести болезни. Сейчас в стенах больницы лечение получают 134 пациента.