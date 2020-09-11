Здравоохранение

РУСАЛ передал противовирусные лекарства в клиническую больницу №5 Волгограда

Здравоохранение 11.09.2020 11:09 Новости компаний
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11.09.2020 11:09 Новости компаний


Дорогостоящее лекарство, которое используется в схемах лечения для пациентов с среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания, передал на днях РУСАЛ в больницу Ильича в Краснооктябрьском районе
По словам главного врача ГУЗ «Клиническая больница № 5» Константина Позднышева это -комбинированный противовирусный препарат, одобренный последней сентябрьской версией методических рекомендаций Минздрава по коронавирусу.
«На сегодняшний день препарат более, чем востребован, причем практически в круглосуточном режиме. Запаса хватит на длительный период времени, — прокомментировал Константин Позднышев. - Мы рады, что представители бизнеса в нынешнее непростое время находят желание и средства помогать здравоохранению. Такая поддержка со стороны бизнеса с социальной ответственностью для нас очень важна и ценна».
«КБ № 5» с апреля текущего года была переоборудована под стационар для больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Здесь имеются отдельные боксы, реанимации и палаты для зараженных с разной степенью тяжести болезни. Сейчас в стенах больницы лечение получают 134 пациента.
«Я думаю, каждый руководитель предприятия прекрасно понимает, что коронавирус - это не проблема здравоохранения, она касается каждого из нас. - Любой может заболеть, а справиться с болезнью помогут в том числе и действенные лекарственные средства», – сказал генеральный директор ВгАЗа Юрий Моисеев.

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