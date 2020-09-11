Грузовик загорелся на автодороге в Волгоградской области

Происшествия 11.09.2020 09:15
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11.09.2020 09:15
Кабина грузовика вспыхнула около 6 утра на автодороге в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МЧС России по региону, пожар в автомобиле "Вольво SF 12" 1998 года выпуска на площади 6 кв.м. произошел на 195 км автодороги Жирновск-Михайловка. Пожарные расчеты 30-ой пожарно-спасательной части потушили возгорание за 20 минут. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, кабина грузовика загорелась из-за неисправности электрооборудования транспортного средства.
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