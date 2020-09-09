



Волгоградское отделение Сбербанка и дочерняя компания «Сбербанк Факторинг» реализовали первый проект международного факторинга по финансированию экспорта химической продукции на рынки Азии и Европейского союза в различных валютах.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, стороной сделки, дебиторами, выступили крупнейшие партнеры одного из лидеров российской химической отрасли - АО «КАУСТИК» г. Волгоград, осуществляющие свою деятельность на вышеуказанных рынках. Лимит финансирования составил более 1 млрд. рублей. Сделка направлена на поддержку несырьевого неэнергетического экспорта.

Александр Пестов, директор по продажам «Сбербанк Факторинг»:«Соглашение с АО «Каустик» является для нас знаковым началом сотрудничества с новым направлением бизнеса. Это позволит нам дополнить нашу продуктовую линейку экспортным факторингом. В дальнейшем мы планируем расширять бизнес в этом направлении и реализовывать экспортные сделки в том числе с использованием с диджитал-технологий».

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Уверен, что использование широких возможностей актуального и эффективного инструмента беззалогового финансирования дочерней компании Сбербанка позволит региональному бизнесу укрепить свои позиции на международном рынке и будет способствовать наращиванию их объемов за пределами России».

Эльдор Азизов, генеральный директор ООО «НИКОХИМ», управляющей организации АО «КАУСТИК»: «Исходя из специфики реализации нашей экспортно-ориентированной продукции, обусловленной не только «длительным логистическим плечом», но и существенными отсрочками платежа, успешное начало партнерства наших клиентов со «Сбербанк Факторинг», особенно в условиях кризиса мировой экономики, связанной с пандемией COVID19, позволило нам улучшить качество управления дебиторской задолженностью».

Факторинговое соглашение позволяет клиенту получить оплату сразу после осуществления поставок, не дожидаясь даты отсрочки платежа, что улучшает качество управления дебиторской задолженностью и планирования денежных потоков. Международный факторинг предусматривает финансирование поставок с отсрочкой платежа, когда покупатель и поставщик являются резидентами разных государств.

Международный факторинг – одно из самых быстрорастущих и эффективных финансовых решений для экспортеров. На сегодняшний день «Сбербанк Факторинг» финансирует экспортные сделки в более 90 стран мира.















