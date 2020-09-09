Происшествия

У жителя Волгограда арестовали Mitsubishi из-за долга по коммуналке

Происшествия 09.09.2020 11:28
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09.09.2020 11:28


Волгоградец за долги по коммунальным платежам едва не лишился своего автомобиля "Mitsubihi". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФССП по региону, мужчина несколько месяцев не платил коммуналку и штрафы ГИБДД. У него образовалась задолженность в сумме более 50 тысяч рублей. 
Исполнительное производство о взыскании с него долга находилось на исполнении в Красноармейском районном отделе судебных приставов. Должник отказывался погашать задолженность, на прием к судебному приставу не являлся, дверь в квартиру не открывал. 
Приставы арестовали автомобиль должника, который находился на парковке возле подъезда. Не дожидаясь, когда авто увезут, волгоградец оплатил долг, а также исполнительский сбор в полном объеме.

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