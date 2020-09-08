



Поволжский банк Сбербанка выдал первые 15 образовательных кредитов с государственной поддержкой в рамках сниженной до 3% ставки.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, учебный год с помощью льготного кредита начали 5 студентов в Самарской области, 4 - в Волгоградской области, 3 – в Оренбургской и по одному студенту в Астраханской, Пензенской и Саратовской областях.

Напомним, с 25 августа Сбербанк в рамках совместной работы с Министерством науки и высшего образования РФ снизил ставку по образовательному кредиту с государственной поддержкой с 8,5% до 3%. Решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2020 года №1256 и во исполнение поручения Президента РФ от 10 июня 2020 года.

Студенты вузов, имеющих государственную лицензию, могут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объёме с третьего года.

Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при этом при желании можно погасить кредит досрочно. Если образовательный кредит ранее был оформлен в банке по более высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Благодаря государственной поддержке у молодых людей появляются дополнительные возможности для самореализации и получения высшего образования. Для банка участие в этом проекте – важная социальная задача. Первые студенты уже получили кредит на новых условиях, уверен, в дальнейшем ещё больше ребят смогут реализовать свои планы с господдержкой».