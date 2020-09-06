Происшествия 06.09.2020 10:20
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06.09.2020 10:20
Авария с 4 пострадавшими произошла в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне поздно вечером 23-летний водитель «Лада Ларгус», следовавший из рабочего поселка Городище в Волгоград, на 960 км автодороги Р-22 «Каспий» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной «КамАЗ» с прицепом. В результате ДТП водитель и 22, 21, 19-летние пассажиры автомашины «Лада Ларгус» доставлены в медучреждение.
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