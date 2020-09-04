Предприниматели Поволжья могут могу сэкономить время с помощью новой онлайн-кассы Сбербанка и «Эвотор»
Экономика 04.09.2020 17:41 Новости компаний
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04.09.2020 17:41 Новости компаний
Представители малого и микробизнеса могут оформить новую модель смарт-POS, работающую как онлайн-кассу — «Эвотор 5i», разработанную Сбербанком и «Эвотор» (входит в экосистему Сбербанка).
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь предприниматель получает полностью готовое к работе устройство в течение 5 рабочих дней после оформления заявки онлайн, банк посещать не нужно. Сервис экономит бизнесу до 16 рабочих дней, которые обычно необходимы для подключения эквайринга и выполнения всех формальностей по ФЗ-54.
Также Сбербанк расширяет функционал сервиса «Плати QR» на онлайн-кассах «Эвотор». Кроме оплаты по динамическому QR-коду, на онлайн-кассах «Эвотор» стала доступна оплата по QR-коду покупателя.
Сбербанк интегрировал сервис «Плати QR» в онлайн-кассы «Эвотор» в середине июля 2020 года. За это время сервис уже начали использовать торговые и сервисные точки в 68 регионах страны. Для удобства покупателей и бизнеса Сбербанк и «Эвотор» добавили в «Плати QR» новый функционал. Если раньше QR-код для оплаты автоматически генерировался на онлайн-кассе, то теперь стал доступен второй сценарий — оплата по персональному QR-коду, что позволит сделать оплату быстрее и удобнее.
При покупке пользователь генерирует QR-код в мобильном приложении Сбербанка (Сбербанк Онлайн). Продавец считывает QR-код сканером или с помощью встроенной в онлайн-кассу «Эвотор» камеры. После этого покупателю уже не нужно подтверждать сумму покупки в мобильном приложении банка.
Подробнее о том, как клиент может сгенерировать собственный код для оплаты, можно по ссылке.
«Эвотор 5i» — решение на платформе Android для курьерских служб, интернет-магазинов, магазинов с курьерской доставкой, пассажирских перевозок и выездной торговли. Подойдет клиентам микробизнеса, которым важно сэкономить место на прилавке: кофе с собой, сувенирным точкам, цветочным магазинам, ремонтным мастерским.
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