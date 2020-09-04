Расследования

Изуродовавший лицо экс-супруге житель Урюпинска требовал "мягкого" приговора

Расследования 04.09.2020 10:30
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04.09.2020 10:30


Ранее судимому жителю Урюпинска, который изрезал бывшей супруге лицо осколками бутылки, попытался обжаловать приговор, который он посчитал слишком суровым. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, районным судом ему было назначено за содеянное 3 года и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен был выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Но мужчина не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционной инстанции.
В областной прокуратуре сообщили, что Волгоградский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил жалобу осужденного без удовлетворения, а приговор без изменения. Он вступил в законную силу. 
По материалам дела, виновный в ноябре 2019 года в Урюпинске возле многоквартирного дома напал на бывшую 30-летнюю супругу. Женщина пыталась убежать, но он настиг ее в подъезде и нанес несколько ударов по лицу и руке разбитой бутылкой. В результате пострадавшей были нанесены неизгладимые травмы, требующие операции. Кроме того, мужчина высказывал угрозы убийством в адрес 61-летней соседки, которая хотела заступиться за потерпевшую.
Он был признан виновным по двум статьям УК РФ  - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица (п. "з" ч. 2 ст.111 УК РФ) и угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
Расследование уголовного дела проводилось СО МО МВД РФ "Урюпинский".

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