Мэр Волгограда замахнулся на постройку новой школы по спортивной гимнастике

В Волгограде построят новую школу по спортивной гимнастике. Об этом глава Волгограда Виталий Лихачев заявил сегодня в ходе инспекции ремонта здания профильной СШ №1 на улице Пугачевской в Ворошиловском районе, сообщает ИА «Высота 102». Работы на объекте будут завершены до 1 ноября.

«После открытия школы выберем в Ворошиловском, Центральном, или максимум в Дзержинском районе, где у нас спортивный кластер, новую территорию, где будем проектировать и строить новую школу. Данная школа себя изжила как здание. Поэтому этот ремонт лет 10, надеюсь, еще прослужит. Но, думаю, не больше», - пояснил Лихачев.

Мэр Волгограда добавил, что нужно кардинально менять отношение к виду спорта, строить новую современную школу, переводить в нее детей и преподавателей, а потом уже думать, что делать со зданием на улице Пугачевской.

Здание спортшколы №1 по спортивной гимнастике было построено в 1975 году. Капитальный ремонт строения проводится впервые после открытия. Знаменитой ученицей школы является олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Елена Исинбаева. На плачевное состояние стен родного учебного заведения осенью прошлого года она обратила внимание президента России Владимира Путина. Сейчас в здании проводятся работы по укреплению железобетонных конструкций, восстановлению пострадавшей местами кирпичной кладки, а также внутренняя отделка помещений – в том числе, спортивных залов.



