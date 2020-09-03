В Волгограде строители добрались до святая святых родной споршколы Исинбаевой





В первые дни учебного года в школе №1 по спортивной гимнастике Волгограда кипят ремонтные работы. Как сообщает ИА «Высота 102» , сегодня объект с проверкой посетил глава Волгограда Виталий Лихачев. Строители сейчас усиливают железобетонные конструкции здания 1975 года постройки, восстанавливают пострадавшую кирпичную кладку и отмостку. Параллельно работы проводятся и внутри школы – в спортивных залах, раздевалках, тренерских, оздоровительном центре, санузлах.





В ближайшие дни муниципалитет объявит торги на определение подрядчика для обновления системы вентиляции и теплового узла с системой горячего водоснабжения.

МБУ СШ №1 по спортивной гимнастике расположено на улице Пугачевской в Ворошиловском районе. Ранее проведенные обследования не выявили критических нарушений, которые могли бы привести к разрушению объекта, однако показали, что здание нуждается в ремонте, в том числе в выполнении комплекса страховочных и компенсационных ремонтно-восстановительных мероприятий. Р аботы проводятся за счет средств областного бюджета.





В октябре прошлого года на заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде олимпийская чемпионка Е лена Исинбаева поделилась с Владимиром Путиным своим отчаянием по поводу плохого состояния спортзала в своей родной спортшколе. «Спортивная школа спортивной гимнастики, где я ещё тренировалась, будучи пятилетней девочкой, где начиналась моя карьера, где я выполнила норматив мастера спорта. Сегодня там занимается моя дочь. Само помещение, сам спортивный зал пришёл просто в отвратительное состояние, он требует ремонта», - сказала знаменитая прыгунья.



