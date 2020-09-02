Военные в Волгоградской области эффектно снесли водонапорную башню





Инженеры Южного военного округа в рамках тактико-специальных учений, проходящих в Волгоградской области, взорвали подлежащую сносу водонапорную башню. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе ЮВО, военнослужащие провели замер периметра сооружения, расчет необходимого количества взрывчатых веществ, выполнили закладку взрывчатого вещества и прокладку детонирующих шнуров.





В пресс-службе ЮВО пояснили, что обрушение зданий и сооружений объектов Минобороны России проводится в целях освобождения территории для последующего строительства или передачи в муниципалитет Волгограда. Сносу подвергаются аварийные здания и потенциально опасные для жизни и здоровья людей сооружения, не подлежащие восстановлению и ремонту.

Всего в ходе учения уже обрушено более 10 сооружений. Снос проходит в военных городках в Волгоградской области.



