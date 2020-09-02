Общество 02.09.2020 12:19
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02.09.2020 12:19
Уникальный формат мероприятия в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» разработан специально для финала национального чемпионата Ворлдскиллс Россия. Платформа чемпионата начнет работу сегодня, 2 сентября, сообщили ИА «Высота 102» организаторы.
«Благодаря новому формату школьник из любой точки России сможет принять участие в нацфинале и в профориентационных мероприятиях проекта “Билет в будущее” с помощью мобильной версии сайта с любого смартфона. Это уникальная возможность для каждого подростка – посмотреть трансляции соревнований, работы настоящих профессионалов и задуматься о собственном профессиональном выборе, – рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевникова. – На чемпионате соревнуются юниоры, которые уже достигли высокого уровня мастерства – возможно, кто-то из зрителей заинтересуется компетенцией, прокачает свои навыки с помощью проекта “Билет в будущее” и будет представлять свой регион на следующем финале».
Для записи на мероприятия цифрового фестиваля профессий нужно зайти на сайт http://wsr.online и выбрать вкладку «Активности для школьников». На фестивале будут представлены онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства.
Площадками для уроков профессионального мастерства станут школы в регионах. Ребят распределят по компетенциям и возрастам, собрав в классах. Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение. Если позволит эпидемиологическая ситуация, эксперты смогут пообщаться со школьниками лично.
Каждый участник цифрового фестиваля профессий сможет попробовать себя в четырех активностях. Пройти профориентационные мероприятия можно только на одном ресурсе – либо на платформе проекта «Билет в будущее», либо в формате фестиваля (на WSR онлайн).
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