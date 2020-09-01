Еще троих человек убил коронавирус в Волгоградской области

Здравоохранение 01.09.2020 12:10
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01.09.2020 12:10
Количество погибших от коронавируса в Волгоградской области увеличилось до 104 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф Правительства России, за сутки зафиксирован 91 новый случай заболевания, из которых три – смертельных.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 12216 заболевших COVID-19, из которых 8738 выздоровели. По данным регионального оперштаба, в больницах с подозрением на коронавирус сейчас находятся 2637 человек, в том числе 56 детей.
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