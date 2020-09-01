Еще троих человек убил коронавирус в Волгоградской области





Количество погибших от коронавируса в Волгоградской области увеличилось до 104 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф Правительства России, за сутки зафиксирован 91 новый случай заболевания, из которых три – смертельных.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 12216 заболевших COVID-19, из которых 8738 выздоровели. По данным регионального оперштаба, в больницах с подозрением на коронавирус сейчас находятся 2637 человек, в том числе 56 детей.



