Администрация Волгограда меняет дорогой кредит на дешевый





Очередной кредит на сумму 600 млн рублей берет администрация Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, заем будет погашен в течение трех лет. По условиям закупки, муниципалитет не обязан привлекать всю сумму, предоставляемую банком.

В пресс-службе мэрии информагентству пояснили, что начальная ставка по кредиту составляет 6% годовых. При этом ожидается ее снижение по итогам аукциона.

«Закупка позволит рефинансировать ранее взятые кредитные обязательства под меньшую процентную ставку и не приведет к увеличению долговой нагрузки на бюджет», - добавили в администрации города.

На минувшей неделе власти Волгограда уже объявляли торги по привлечению в аналогичных целях двух кредитов на общую сумму 2 млрд рублей.



