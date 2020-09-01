Администрация Волгограда меняет дорогой кредит на дешевый

Экономика 01.09.2020 11:34
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01.09.2020 11:34
Очередной кредит на сумму 600 млн рублей берет администрация Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, заем будет погашен в течение трех лет. По условиям закупки, муниципалитет не обязан привлекать всю сумму, предоставляемую банком.
В пресс-службе мэрии информагентству пояснили, что начальная ставка по кредиту составляет 6% годовых. При этом ожидается ее снижение по итогам аукциона.
«Закупка позволит рефинансировать ранее взятые кредитные обязательства под меньшую процентную ставку и не приведет к увеличению долговой нагрузки на бюджет», - добавили в администрации города.
На минувшей неделе власти Волгограда уже объявляли торги по привлечению в аналогичных целях двух кредитов на общую сумму 2 млрд рублей.
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