На "Волгоград Арене" построят еще одно футбольное поле

Общество 01.09.2020 10:32
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01.09.2020 10:32
Футбольное поле с искусственным травяным покрытием построят на "Волгоград Арене". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, в ближайшее время будет разработана проектно-сметная документация за 374 тысячи рублей. Деньги на это направят из внебюджетных источников. Закупка уже осуществлена у единственного исполнителя.
Планируется, что новое футбольное поле площадью 1800 кв.м. будет использоваться для обеспечения учебно-тренировочного и тренировочного процесса по футболу, а также проведения соревнований по мини-футболу.
Проектом должно быть предусмотрено проектирование самого поля с игровыми размерами 22*42 метра, подводки инженерных сетей, зон безопасности, ограждения из капроновой сетки высотой 6 метров для улавливания мяча, осветительной системы, системы подогрева поля, электрическую котельную.
Напомним, что на "Волгоград Арене" в текущем году также запланированы работы по реновации футбольного поля с натуральным газоном. Как ранее сообщало информагентство, за 8,9 миллиона рублей подрядчику предстоит провести работы по реновации натурального покрытия поля на площади 7300 кв.м. Для этого верхний слой газона аккуратно срежут на 20 см., чтобы не повредить искусственные волокна. Подрядчику предстоит поднять ворс прошивки, выровнять поверхность поля, подсыпать песка и произвести подсев семян травы, внести удобрения. Отметим, что для газона "Волгоград Арена" требуется 547,5 кг специальной смеси газонных трав.
Покрытие забеговых зон и зон за воротами будет заменено с натурального на искусственное на площади 1540 кв.м. Искусственный газон поменяют на площади 512 кв.м.
Реновация должна завершиться до 30 декабря текущего года.
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