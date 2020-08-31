Убийцу сотрудницы детсада в Волгограде осудили на 9 лет строгого режима

Расследования 31.08.2020 15:44
0
31.08.2020 15:44
Гражданину Грузии Ирикаму Каримову, осужденному за убийство сотрудницы детского сада, не удалось добиться смягчения приговора в апелляционной инстанции. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, в июне текущего года приговором Краснооктябрьского районного суда 32-летний Каримов был признан виновным в убийстве и краже. По совокупности преступлений ему назначено 9 лет 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу дочери погибшей была взыскана компенсация морального и материального вреда в общей сумме 1 500 675 рублей.
Посчитав назначенное наказание излишне суровым, адвокат осужденного обжаловал приговор.
Как ранее сообщали следователи, убитая Каримовым женщина работала помощницей по хозяйственной части заведующей детсадом №100. С Каримовым, который поставлял продукты в детский сад, женщина была знакома. С этим поставщиком на протяжении последнего времени 47-летняя волгоградка поддерживала тесные отношения. Накануне исчезновения вместе с ним она уехала с работы и пропала. В ходе допроса приятель женщины признался в убийстве и указал следователям место сокрытия тела. Со слов задержанного, причиной расправы над женщиной стал внезапный конфликт из-за денег. Убитая оказывала своему бойфренду финансовую помощь и одаривала дорогостоящими подарками. Упрек в этом стоил волгоградке жизни. Следователи задержали фигуранта преступления с билетом на автобус, который должен был отправиться за пределы России.
Судом установлено, что 15 октября 2019 года недалеко от дома №70 по ул. Типографской в Краснооктябрьском районе между Каримовым и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого он решился на убийство. Каримов нанес женщине несколько ударов кулаками по лицу, после чего задушил. Убедившись, что она не подает признаков жизни, перетащил ее труп к близлежащему оврагу, сбросил его вниз и накрыл матрасом, после чего с места преступления скрылся. Кроме того, после совершения преступления, Каримов забрал себе рюкзак потерпевшей, в котором находился ее паспорт и телефон дочери. Телефоном подсудимый распорядился по своему усмотрению, а рюкзак с находящимся в нем паспортом выбросил в расположенный неподалеку пруд.
Реклама
Был под кайфом: матерый рецидивист ответит в суде за убийство полицейского в Волгограде31.08.2020 10:39
Расследования 31.08.2020 10:39
В Волгограде капитана теплохода наказали за таран ворот шлюза Волго-Донского канала30.08.2020 15:19
Расследования 30.08.2020 15:19
Волжанин попал под статью за продажу шпионских очков30.08.2020 09:06
Расследования 30.08.2020 09:06
Слетел с катушек: студент исколол шилом колеса чужого авто в Волгоградской области29.08.2020 16:30
Расследования 29.08.2020 16:30
Пять человек осуждены за установку игровых терминалов в Волжском28.08.2020 17:01
Расследования 28.08.2020 17:01
Узнай преступников: СК рассчитывает на зоркие глаза жителей Волгограда27.08.2020 22:00
Расследования 27.08.2020 22:00
Реальный разговор: волгоградка ошарашила телефонного афериста26.08.2020 17:49
Расследования 26.08.2020 17:49
Дело осужденного пластического хирурга вновь рассмотрит суд в Волгограде25.08.2020 12:44
Расследования 25.08.2020 12:44
Сыну убитого в Волгограде авторитетного бизнесмена Брудного не стали менять приговор25.08.2020 11:07
Расследования 25.08.2020 11:07
Избил и задушил: подруга пропавшей в Волгоградской области девушки-подростка указала на убийцу24.08.2020 13:57
Расследования 24.08.2020 13:57
Поджигатель дома губернатора Волгоградской области осужден на долгие годы строгого режима24.08.2020 13:40
Расследования 24.08.2020 13:40
Хотел научиться водить: следователи установили обстоятельства гибели двух подростков в Волгоградской области23.08.2020 15:47
Расследования 23.08.2020 15:47
В Волгограде конспирация не помогла фальшивомонетчику21.08.2020 12:51
Расследования 21.08.2020 12:51
Вагоноремонтное депо в Волгограде закрыли после жуткого взрыва20.08.2020 21:02
Расследования 20.08.2020 21:02
В Волгоградской области разыскивают пропавшую без вести девушку-подростка20.08.2020 17:43
Расследования 20.08.2020 17:43
Реклама