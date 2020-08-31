Убийцу сотрудницы детсада в Волгограде осудили на 9 лет строгого режима





Гражданину Грузии Ирикаму Каримову, осужденному за убийство сотрудницы детского сада, не удалось добиться смягчения приговора в апелляционной инстанции. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в июне текущего года приговором Краснооктябрьского районного суда 32-летний Каримов был признан виновным в убийстве и краже. По совокупности преступлений ему назначено 9 лет 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного в пользу дочери погибшей была взыскана компенсация морального и материального вреда в общей сумме 1 500 675 рублей.

Посчитав назначенное наказание излишне суровым, адвокат осужденного обжаловал приговор.

Как ранее сообщали следователи, убитая Каримовым женщина работала помощницей по хозяйственной части заведующей детсадом №100. С Каримовым, который поставлял продукты в детский сад, женщина была знакома. С этим поставщиком на протяжении последнего времени 47-летняя волгоградка поддерживала тесные отношения. Накануне исчезновения вместе с ним она уехала с работы и пропала. В ходе допроса приятель женщины признался в убийстве и указал следователям место сокрытия тела. Со слов задержанного, причиной расправы над женщиной стал внезапный конфликт из-за денег. Убитая оказывала своему бойфренду финансовую помощь и одаривала дорогостоящими подарками. Упрек в этом стоил волгоградке жизни. Следователи задержали фигуранта преступления с билетом на автобус, который должен был отправиться за пределы России.

Судом установлено, что 15 октября 2019 года недалеко от дома №70 по ул. Типографской в Краснооктябрьском районе между Каримовым и его знакомой произошел конфликт, в ходе которого он решился на убийство. Каримов нанес женщине несколько ударов кулаками по лицу, после чего задушил. Убедившись, что она не подает признаков жизни, перетащил ее труп к близлежащему оврагу, сбросил его вниз и накрыл матрасом, после чего с места преступления скрылся. Кроме того, после совершения преступления, Каримов забрал себе рюкзак потерпевшей, в котором находился ее паспорт и телефон дочери. Телефоном подсудимый распорядился по своему усмотрению, а рюкзак с находящимся в нем паспортом выбросил в расположенный неподалеку пруд.



