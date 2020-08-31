Борьба с коррупцией

В гараже администрации Волгоградской области снизились зарплаты

Борьба с коррупцией 31.08.2020 17:37
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31.08.2020 17:37


Опубликованы сведения о средних зарплатах руководителей учреждений Волгоградской области, которые занимаются хозяйственными вопросами и транспортным обеспечением органов государственной власти. Как сообщает ИА «Высота 102», так, по итогам 2019 года снизилась зарплата руководителей ГБУ ВО «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области». В частности, Сергей Воцко, генеральный директор исполнительной дирекции, известной еще как гараж обладминистрации, в 2019 году в среднем зарабатывал 99,4 тысячи рублей, тогда как годом ранее его заработок составлял 103,2 тысячи рублей. Первый заместитель Сергея Воцко Андрей Скамбрычий в 2018 году получал в среднем в месяц 104,4 тысячи рублей, а в 2019 году его среднемесячный заработок снизился до 84,3 тысячи рублей. 
Существенно уменьшился заработок и руководителя ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности общественной палаты Волгоградской области и института уполномоченных в Волгоградской области». Экс-директор Игорь Сенюк  в 2018 году получал в среднем 93,5 тысячи рублей, а нынешний – Ирина Шарипова в 2019 году зарабатывала 73,4 тысячи рублей. 
А вот зарплата директора ГКУ «Дирекция по материально-техническому и хозяйственному обеспечению администрации Волгоградской области», наоборот, увеличилась. Так, директор учреждения Валерий Андроник получал в 2018 году зарплату в размере 86,6 тысячи рублей, в 2019 году его среднемесячное жалованье составляло уже 96,5 тысячи рублей. 

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