Под Волгоградом пьяница устроила ДТП и угробила пассажирку

Происшествия 31.08.2020 11:00
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31.08.2020 11:00
Смертельное ДТП произошло на автодороге "Ленинск – Покровка – Лещев" в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне вечером 25-летняя водитель "ВАЗ-21053", управляя машиной без прав и в состоянии алкогольного опьянения, на 3 км автодороги не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет. В результате на месте ДТП скончалась 35-летняя пассажирка легковушки.
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