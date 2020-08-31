Происшествия

Под Волгоградом пьяница устроила ДТП и угробила пассажирку

Происшествия 31.08.2020 11:00
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31.08.2020 11:00


Смертельное ДТП произошло на автодороге "Ленинск – Покровка – Лещев" в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне вечером 25-летняя водитель "ВАЗ-21053", управляя машиной без прав и в состоянии алкогольного опьянения, на 3 км автодороги не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет. В результате на месте ДТП скончалась 35-летняя пассажирка легковушки.

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