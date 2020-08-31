Экология 31.08.2020 09:33
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31.08.2020 09:33
Претензии к деятельности МУП ЖКХ "Райгородское КХ" Светлоярского района возникли у Волгоградской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник природоохранного прокурора Светлана Чайковская, по итогам надзорной проверки было установлено, что предприятие обеспечивает население Райгородского сельского поселения Светлоярского района питьевой водой в отсутствие утвержденного проекта зон санитарной охраны и заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также договора водопользования.
Указанные факты послужили основанием для вынесения постановлений по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта) в отношении должностного и юридического лица и по ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей. Вскрытые прокуратурой нарушения устранены не были, поэтому было подано исковое заявление в суд. Решением Светлоярского районного суда требования прокуратуры были удовлетворены.
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