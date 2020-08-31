Экология

Проблемы с питьевой водой вскрылись в Светлоярском районе Волгоградской области

Экология 31.08.2020 09:33
0
31.08.2020 09:33


Претензии к деятельности МУП ЖКХ "Райгородское КХ" Светлоярского района возникли у Волгоградской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник природоохранного прокурора Светлана Чайковская, по итогам надзорной проверки было установлено, что предприятие обеспечивает население Райгородского сельского поселения Светлоярского района питьевой водой в отсутствие утвержденного проекта зон санитарной охраны и заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также договора водопользования.
Указанные факты послужили основанием для вынесения постановлений по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта) в отношении должностного и юридического лица и по ст. 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 70 тысяч рублей. Вскрытые прокуратурой нарушения устранены не были, поэтому было подано исковое заявление в суд. Решением Светлоярского районного суда требования прокуратуры были удовлетворены. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Экология
29.08.2020 10:16
Экология 29.08.2020 10:16
Комментарии

0
Далее
Экология
25.08.2020 17:03
Экология 25.08.2020 17:03
Комментарии

0
Далее
Экология
21.08.2020 11:57
Экология 21.08.2020 11:57
Комментарии

0
Далее
Экология
19.08.2020 11:05
Экология 19.08.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Экология
17.08.2020 11:46
Экология 17.08.2020 11:46
Комментарии

0
Далее
Экология
14.08.2020 19:28
Экология 14.08.2020 19:28
Комментарии

0
Далее
Экология
12.08.2020 11:08
Экология 12.08.2020 11:08
Комментарии

0
Далее
Экология
12.08.2020 09:35
Экология 12.08.2020 09:35
Комментарии

0
Далее
Экология
07.08.2020 11:10
Экология 07.08.2020 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Экология
05.08.2020 12:53
Экология 05.08.2020 12:53
Комментарии

0
Далее
Экология
30.07.2020 21:17
Экология 30.07.2020 21:17
Комментарии

0
Далее
Экология
30.07.2020 16:13
Экология 30.07.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Экология
30.07.2020 09:51
Экология 30.07.2020 09:51
Комментарии

0
Далее
Экология
28.07.2020 08:58
Экология 28.07.2020 08:58
Комментарии

0
Далее
Экология
27.07.2020 11:45
Экология 27.07.2020 11:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:37
В гараже администрации Волгоградской области снизились зарплатыСмотреть фотографии
17:03
Улицу на юге Волгограда продолжают зачищать от старых домовСмотреть фотографии
16:36
«Словно и не бывало»: фотопрощание с волгоградским летомСмотреть фотографии
15:59
«Ростелеком» усилил свои позиции на рынке кибербезопасностиСмотреть фотографии
15:44
Убийцу сотрудницы детсада в Волгограде осудили на 9 лет строгого режимаСмотреть фотографии
15:23
Волгоградка отдала за телефонный звонок почти 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
15:06
Осужденного Доронина и подследственного Зубкова привлекут к делу о сносе «Соснового бора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:33
Сторонники московского времени поставили под сомнение итоги референдума в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
Волонтеры «ЕвроХима» получили награду президента РФСмотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области для воздушной неотложки построили еще три площадкиСмотреть фотографии
13:50
В Волгоградской области COVID-19 убил троих мужчин и женщину с "букетом" болезнейСмотреть фотографии
12:26
«Узники» ковидной больницы в Волгограде после выздоровления не могут выйти на свободу из-за пропавших тестовСмотреть фотографии
11:54
Умерших за 100: кривая смертей от коронавируса в Волгоградской области устремилась вверхСмотреть фотографии
11:44
Инвалиду из Волжского чиновники предложили встать с коляски для прогулкиСмотреть фотографии
11:27
В Ворошиловском районе Волгограда появится современная ярмаркаСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде микрорайон Комарово ожидает новая масштабная застройкаСмотреть фотографии
11:00
Под Волгоградом пьяница устроила ДТП и угробила пассажиркуСмотреть фотографии
10:39
Был под кайфом: матерый рецидивист ответит в суде за убийство полицейского в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:33
Проблемы с питьевой водой вскрылись в Светлоярском районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Суд обязал больницу в Волгоградской области закупить оборудование для нервнобольныхСмотреть фотографии
19:08
В Волгоградской области не могут остановить рост смертности в ДТПСмотреть фотографии
16:13
Бизнесвумен "кинула" волгоградских пенсионеров на матрац (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
Музейный комплекс «Самбекские высоты» торжественно открыли в Ростовской областиСмотреть фотографии
15:46
Волгоградская область нарастила госдолгСмотреть фотографии
15:19
В Волгограде капитана теплохода наказали за таран ворот шлюза Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
14:45
В Волгоградской области скончался бывший мэр Новоаннинского Петр ЧулковСмотреть фотографии
14:04
Новыми жертвами коронавируса стали немолодые жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:53
Такого не было: в Волгоградской области подтвердились еще четыре смерти от коронавирусаСмотреть фотографии
10:42
Организацию бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов обсудили в Общественной палате Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде молодой водитель легковушки погиб под «КАМАЗом»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 