Общество 30.08.2020 11:53
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30.08.2020 11:53
За прошедшие сутки стало известно еще о четырех умерших от коронавируса в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. Диагноз COVID-19 подтвержден еще у 96 человек. По итогам суточной статистики четыре жертвы коронавируса – это печальный рекорд. Ранее количество смертельных случаев за сутки не превышало трех.
Всего в Волгоградской области от коронавируса скончались уже 97 человек.
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