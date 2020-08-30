



За прошедшие сутки стало известно еще о четырех умерших от коронавируса в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. Диагноз COVID-19 подтвержден еще у 96 человек. По итогам суточной статистики четыре жертвы коронавируса – это печальный рекорд. Ранее количество смертельных случаев за сутки не превышало трех.

Всего в Волгоградской области от коронавируса скончались уже 97 человек.



