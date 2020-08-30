В Волгограде молодой водитель легковушки погиб под «КАМАЗом»

Происшествия 30.08.2020 10:19
0
30.08.2020 10:19
Смертельная авария произошла накануне в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около восьми часов утра 24-летний водитель, управляя автомашиной «DATSUN MI-DO», двигаясь по ул. Лимоновая со стороны Красноармейского района в сторону Советского района, напротив дома № 7 по ул. Лимоновая выехал на встречную полосу движения прямо на "КАМАЗ", за рулем которого находился 60-летний водитель. Молодой мужчина скончался на месте ДТП.
Реклама
В Волжском квадроцикл врезался в торговый павильон30.08.2020 10:14
Происшествия 30.08.2020 10:14
На мокрой обочине в Волгоградской области разбилась семья из Пензы29.08.2020 10:09
Происшествия 29.08.2020 10:09
В Волгограде фура смяла «Ниву»: погиб житель Саратова29.08.2020 09:55
Происшествия 29.08.2020 09:55
Отдел полиции подняли по тревоге в Волгоградской области из-за пропавшего малыша28.08.2020 11:16
Происшествия 28.08.2020 11:16
Разорвало пополам: в Волжском из-за смертельного ДТП останавливались трамваи28.08.2020 10:39
Происшествия 28.08.2020 10:39
Смерть на трамвайных путях: в Волжском автомобилист врезался в столб27.08.2020 14:00
Происшествия 27.08.2020 14:00
Во все тяжкие: в Волгограде два студента «закладывали» все лето26.08.2020 15:23
Происшествия 26.08.2020 15:23
Пассажирка «Яндекс.Такси» пострадала в ДТП в Волгограде26.08.2020 10:51
Происшествия 26.08.2020 10:51
Нашел, потратил, в тюрьму: в Волгограде 18-летний парень сходил на шопинг с чужой картой26.08.2020 10:07
Происшествия 26.08.2020 10:07
Просто жесть: в Волгограде четыре человека ранены в ДТП с грузовиком25.08.2020 17:34
Происшествия 25.08.2020 17:34
В Волгоградской области на роковой трассе погибли двое жителей Самары25.08.2020 11:23
Происшествия 25.08.2020 11:23
В Волгограде фура протаранила пять машин: четверо в больнице25.08.2020 11:13
Происшествия 25.08.2020 11:13
Умер третий подросток: шокирующие фото с места страшного ДТП в Городищенском районе24.08.2020 12:14
Происшествия 24.08.2020 12:14
Под Волгоградом подростка задержали за продажу нереальных товаров24.08.2020 11:43
Происшествия 24.08.2020 11:43
Водитель без прав и его пассажир чудом выжили в перевернувшейся в Волгоградской области машине24.08.2020 10:54
Происшествия 24.08.2020 10:54
Реклама