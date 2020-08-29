



Три штрафа наложены на волгоградский клуб «Ротор» по итогам матча с командой «Спартак – Москва». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

На 15 тысяч рублей команда сине-голубых оштрафована за нарушение так называемого «коронавирусного» регламента РПЛ, касающегося порядка допуска болельщиков и организации их размещения на спортивном объекте (зонирование). Еще 5 тысяч рублей штрафа волгоградский клуб выплатит за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию. Напомним, что после матча был задержан болельщик «Спартака» 32-летний Андрей Поликарпов из Москвы. Он поджег дымовую шашку, получив за это 7 суток административного ареста.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений ФК «Ротор» выплатит еще 10 тысяч рублей.

Отметим, что самый большой штраф в размере 100 тысяч рублей наложен на гостей матча – ФК «Спартак-Москва» за неподобающее поведение команды (в соответствии со ст. 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС). Отмечается, что шесть игроков красно-белых получили предупреждения за игру на «Волгоград Арене».

Напомним, 26 августа «Ротор» уступил «Спартаку» со счетом 0:1. Волгоградские болельщики, несмотря на проигрыш родной команды, назвали этот матч самым достойным и красивым в первенстве РПЛ.



