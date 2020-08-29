Общество 29.08.2020 21:43
0
29.08.2020 21:43
Три штрафа наложены на волгоградский клуб «Ротор» по итогам матча с командой «Спартак – Москва». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
На 15 тысяч рублей команда сине-голубых оштрафована за нарушение так называемого «коронавирусного» регламента РПЛ, касающегося порядка допуска болельщиков и организации их размещения на спортивном объекте (зонирование). Еще 5 тысяч рублей штрафа волгоградский клуб выплатит за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию. Напомним, что после матча был задержан болельщик «Спартака» 32-летний Андрей Поликарпов из Москвы. Он поджег дымовую шашку, получив за это 7 суток административного ареста.
За скандирование зрителями оскорбительных выражений ФК «Ротор» выплатит еще 10 тысяч рублей.
Отметим, что самый большой штраф в размере 100 тысяч рублей наложен на гостей матча – ФК «Спартак-Москва» за неподобающее поведение команды (в соответствии со ст. 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС). Отмечается, что шесть игроков красно-белых получили предупреждения за игру на «Волгоград Арене».
Напомним, 26 августа «Ротор» уступил «Спартаку» со счетом 0:1. Волгоградские болельщики, несмотря на проигрыш родной команды, назвали этот матч самым достойным и красивым в первенстве РПЛ.
Реклама
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Химками»29.08.2020 23:03
Общество 29.08.2020 23:03
В Волгоградской области открываются спортшколы29.08.2020 21:39
Общество 29.08.2020 21:39
Бизнесвумен "кинула" волгоградских пенсионеров на матрац (ВИДЕО)29.08.2020 19:54
Общество 29.08.2020 19:54
В Волгоградский областной суд направлен коллективный иск об отмене постановления облдумы о переходе на московское время29.08.2020 18:33
Общество 29.08.2020 18:33
Очаг заболевания COVID-19 переместился в Калачевский район Волгоградской области29.08.2020 14:17
Общество 29.08.2020 14:17
Можно, но осторожно: в Волгоградской области разрешили пострелять дичь29.08.2020 11:19
Общество 29.08.2020 11:19
В Волгограде на две недели перекроют улицу из-за ремонта29.08.2020 09:25
Общество 29.08.2020 09:25
Без звонков и общих перемен: школы Волгоградской области начинают новую жизнь28.08.2020 18:35
Общество 28.08.2020 18:35
Сбербанк получил награду за вклад в борьбу с пандемией коронавируса28.08.2020 15:27
Общество 28.08.2020 15:27
МЧС предупредило о граде и урагане в Волгоградской области28.08.2020 15:24
Общество 28.08.2020 15:24
Житель Волгограда получил в новой квартире космический счет за коммуналку28.08.2020 15:15
Общество 28.08.2020 15:15
В Волгоград привезли латексные фигуры участников исторического пленения Паулюса28.08.2020 14:12
Общество 28.08.2020 14:12
В Калачевском интернате Волгоградской области уже 49 человек заболели коронавирусом28.08.2020 12:31
Общество 28.08.2020 12:31
Все из-за гельминтов: в волгоградских детских поликлиниках больше нет очередей28.08.2020 12:15
Общество 28.08.2020 12:15
С 1 сентября в Волгограде возобновляется работа трамвайных маршрутов № 6 и 728.08.2020 11:03
Общество 28.08.2020 11:03
Реклама