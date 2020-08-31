Общество 31.08.2020 08:25
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31.08.2020 08:25
Жирновский районный суд Волгоградской области обязал центральную районную больницу обеспечить приобрести недостающее медоборудование. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, речь идет о стабилографе компьютерном – устройстве для диагностики функции равновесия, которое отсутствует в неврологическом отделении медучреждения и предназначено для оказания помощи пациентам с заболеваниями нервной системы. Представители больницы иск признали, заявили, что предпринимают меры по обеспечению медицинским оборудованием. Также соответствующие запросы направлены в администрацию Волгоградской области. Иск был подан прокурором района в интересах неопределенного круга лиц. Суд дал больнице три месяца на выполнение решения.
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