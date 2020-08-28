Пять человек осуждены за установку игровых терминалов в Волжском

Расследования 28.08.2020 17:01
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28.08.2020 17:01
За организацию и проведение азартных игр в Волжском осуждены пятеро местных жителей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в СУ СКР по региону, организатор криминального бизнеса приговорен к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в размере 300 тысяч рублей. Его товарищу назначено 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 250 тысяч рублей. Администраторы игорного заведения получили по 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также штраф в размере 120 тысяч рублей каждому.
Следствием и судом установлено, что летом 2018 года двое из осужденных решили организовать на территории города Волжский незаконную игорную деятельность. Для этого они приобрели 10 специальных терминалов, оснащенных доступом к сети Интернет, использовав подложные документы подыскали нежилое помещение, где в условиях конспирации с сентября 2018 года проводили азартные игры. Еще трое членов организованной группы выполняли роли администраторов незаконно организованного игорного заведения, поочередно участвовали в предоставлении услуг азартных игр посетителям, которых, к слову, привлекали путем СМС-оповещения, а также вели финансовую отчетность. Кроме того, взявший на себя лидерство мужчина приобрел четыре электронных аппарата со встроенными в них жесткими дисками и установленным программным обеспечением, что путем доступа в сеть Интернет позволяло использовать их в качестве игрового оборудования, которые установил в помещениях четырех торговых павильонов.
Криминальный бизнес просуществовал несколько месяцев. В марте 2019 года преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
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