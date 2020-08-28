Жители Волгоградской области почти половину денег тратят на еду

Экономика 28.08.2020 16:53
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28.08.2020 16:53
По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в 1 квартале 2020 года в Волгоградской области потребительские расходы в среднем за месяц на одного члена домохозяйства составили 13 674 рубля. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, самая большая статья расходов семей – на покупку продуктов питания и питание вне дома – 40,1%. На непродовольственные товары семьи тратят в среднем 30,7% доходов, на оплату услуг уходит еще 27,6%. Находится немного и на спиртное – на приобретение алкогольных напитков в домохозяйствах выделяют 1,6% доходов.
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