Житель Волгограда получил в новой квартире космический счет за коммуналку





Военный пенсионер, ставший счастливым обладателем новой квартиры в Волгограде, получил счет за коммунальные услуги в размере почти 90 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в прокуратуре Волгоградской области, мужчина обратился в прокуратуру Центрального района, по жалобе волгоградца была проведена проверка.

Установлено, что собственником квартиры военный пенсионер стал в 2019 году. После этого ООО "Муниципальная управляющая компания" (в настоящее время это ООО "Управляющая организация г. Волгограда") необоснованно начислило ему задолженность за 4 предыдущих года.

Такой расчет оплаты за коммунальные услуги противоречит положениям Жилищного кодекса РФ, согласно которым обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги появляется с момента возникновения права собственности на такое помещение.

Директору управляющей компании внесено представление. Инспекцией государственного жилищного надзора Волгоградской области данное юридическое лицо по инициативе прокуратуры привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

По итогам разбирательств сотрудники УК произвели перерасчет необоснованно начисленной пенсионеру задолженности.



