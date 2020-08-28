Здравоохранение

Суточный рекорд по смертности от коронавируса зафиксирован в Волгоградской области

Здравоохранение 28.08.2020 11:43
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28.08.2020 11:43


Смерть троих человек от коронавирусной инфекции за минувшие сутки подтверждена в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, всего в волгоградском регионе на сегодняшний день от COVID-19 умерли уже 90 человек. Отметим, что за время пандемии в Волгоградской области такого количества умерших от коронавируса за сутки не было.
В регионе за минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 107 жителей региона. Выписались из стационаров 151 человек.
Всего в Волгоградской области коронавирусом заразились 11836 человек, из них 8406 выздоровели.

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