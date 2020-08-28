



Смерть троих человек от коронавирусной инфекции за минувшие сутки подтверждена в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, всего в волгоградском регионе на сегодняшний день от COVID-19 умерли уже 90 человек. Отметим, что за время пандемии в Волгоградской области такого количества умерших от коронавируса за сутки не было.

В регионе за минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 107 жителей региона. Выписались из стационаров 151 человек.

Всего в Волгоградской области коронавирусом заразились 11836 человек, из них 8406 выздоровели.



