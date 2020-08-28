Здравоохранение 28.08.2020 11:43
0
28.08.2020 11:43
Смерть троих человек от коронавирусной инфекции за минувшие сутки подтверждена в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, всего в волгоградском регионе на сегодняшний день от COVID-19 умерли уже 90 человек. Отметим, что за время пандемии в Волгоградской области такого количества умерших от коронавируса за сутки не было.
В регионе за минувшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 107 жителей региона. Выписались из стационаров 151 человек.
Всего в Волгоградской области коронавирусом заразились 11836 человек, из них 8406 выздоровели.
Реклама
Волгоградская область получила вакцину от трех штаммов гриппа27.08.2020 21:03
Здравоохранение 27.08.2020 21:03
Бой на плато: Волгоградская область отчаянно сражается с коронавирусом27.08.2020 11:54
Здравоохранение 27.08.2020 11:54
От коронавируса в Волгограде умерли мужчины с подорванным здоровьем26.08.2020 13:34
Здравоохранение 26.08.2020 13:34
Две смерти и более сотни заболевших: коронавирус шагает по плато в Волгоградской области26.08.2020 12:03
Здравоохранение 26.08.2020 12:03
Модно и можно: две волгоградские поликлиники получат аппараты КТ25.08.2020 21:11
Здравоохранение 25.08.2020 21:11
Первый удар микст-инфекций в Волгоградской области примут провизорные госпитали25.08.2020 15:10
Здравоохранение 25.08.2020 15:10
Кривая заражений COVID-19 в Волгоградской области пошла вниз25.08.2020 11:52
Здравоохранение 25.08.2020 11:52
Волгоградцев познакомили с грядущими осенними вирусами25.08.2020 09:40
Здравоохранение 25.08.2020 09:40
В Волгоградской области объявлен старт вакцинации от гриппа24.08.2020 11:33
Здравоохранение 24.08.2020 11:33
Вспышка COVID-19 произошла в психоневрологическом интернате в Волгоградской области23.08.2020 14:18
Здравоохранение 23.08.2020 14:18
«Магазин Медтехника»: 55 лет вместе с вами!23.08.2020 14:02
Здравоохранение 23.08.2020 14:02
Суточный рекорд заражения коронавирусом зарегистрирован в Волгоградской области23.08.2020 12:02
Здравоохранение 23.08.2020 12:02
Способ заражения неизвестен: коронавирус убил 47-летнего волгоградца22.08.2020 14:34
Здравоохранение 22.08.2020 14:34
В Волгоградской области череда смертей от COVID-19 не прерывается22.08.2020 11:57
Здравоохранение 22.08.2020 11:57
В Волгоградской области еще одна смерть от коронавируса21.08.2020 12:07
Здравоохранение 21.08.2020 12:07
Реклама