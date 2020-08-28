Происшествия 28.08.2020 11:16
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28.08.2020 11:16
Полицейские разыскали маленького мальчика, который накануне вечером потерялся в Ольховском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, накануне в 21:10 в полицию обратилась 63-летняя жительница села Липовка с сообщением о пропаже четырехлетнего внука. Женщина пояснила, что не уследила за мальчиком, который играл на территории домовладения, а потом убежал в неизвестном направлении. Самостоятельные поиски ни к чему не привели, женщина обратилась за помощью в полицию.
Личный состав райотдела полиции был поднят по тревоге. Полицейские, кинолог со служебной собакой, а также представители администрации, казаки и местные жители тщательно обследовали прилегающую территорию, заброшенные домовладения, колодцы, заросли камыша и берег водоема. Спустя два часа, примерно в пяти километрах от дома, потерявшегося ребенка удалось обнаружить. Он спал рядом со стогом сена недалеко от пруда. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении него не совершено. Его жизни и здоровью ничего не угрожало. Мальчика передали законным представителям и провели с последними профилактическую беседу.
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