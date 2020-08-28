Происшествия 28.08.2020 10:39
0
28.08.2020 10:39
В Волжском накануне целый день рабочие МУП «Волжская автоколонна №1732» восстанавливали движение трамваев после страшного ДТП, которое произошло вчера. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около десяти часов утра 33-летний водитель, управляя автомашиной «Пежо 308», двигаясь по ул. Александрова со стороны ул. 6-я Автодорога в сторону ул. Пушкина, напротив дома №55 не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, опрокинулась на трамвайные пути и врезалась в опору контактной сети. Шансов у водителя не было – он скончался. А разорванная почти пополам машина превратилась в смятый кусок железа.
Из-за ДТП в Волжском накануне было прекращено движение трамваев №№4,4а и 7. Общественный электротранспорт начал работу только сегодня утром.
Реклама
Отдел полиции подняли по тревоге в Волгоградской области из-за пропавшего малыша28.08.2020 11:16
Происшествия 28.08.2020 11:16
Смерть на трамвайных путях: в Волжском автомобилист врезался в столб27.08.2020 14:00
Происшествия 27.08.2020 14:00
Во все тяжкие: в Волгограде два студента «закладывали» все лето26.08.2020 15:23
Происшествия 26.08.2020 15:23
Пассажирка «Яндекс.Такси» пострадала в ДТП в Волгограде26.08.2020 10:51
Происшествия 26.08.2020 10:51
Нашел, потратил, в тюрьму: в Волгограде 18-летний парень сходил на шопинг с чужой картой26.08.2020 10:07
Происшествия 26.08.2020 10:07
Просто жесть: в Волгограде четыре человека ранены в ДТП с грузовиком25.08.2020 17:34
Происшествия 25.08.2020 17:34
В Волгоградской области на роковой трассе погибли двое жителей Самары25.08.2020 11:23
Происшествия 25.08.2020 11:23
В Волгограде фура протаранила пять машин: четверо в больнице25.08.2020 11:13
Происшествия 25.08.2020 11:13
Умер третий подросток: шокирующие фото с места страшного ДТП в Городищенском районе24.08.2020 12:14
Происшествия 24.08.2020 12:14
Под Волгоградом подростка задержали за продажу нереальных товаров24.08.2020 11:43
Происшествия 24.08.2020 11:43
Водитель без прав и его пассажир чудом выжили в перевернувшейся в Волгоградской области машине24.08.2020 10:54
Происшествия 24.08.2020 10:54
Молодая женщина в Волгоградской области погибла под колесами автомобиля из Ярославля24.08.2020 10:33
Происшествия 24.08.2020 10:33
Стрельба у ночного клуба в Волгограде: ранен мужчина23.08.2020 11:35
Происшествия 23.08.2020 11:35
Пьяная дама врезалась на авто в административное здание в Волгоградской области22.08.2020 11:00
Происшествия 22.08.2020 11:00
Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП у плотины ГЭС в Волжском22.08.2020 10:34
Происшествия 22.08.2020 10:34
Реклама