



В Волжском накануне целый день рабочие МУП «Волжская автоколонна №1732» восстанавливали движение трамваев после страшного ДТП, которое произошло вчера. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около десяти часов утра 33-летний водитель, управляя автомашиной «Пежо 308», двигаясь по ул. Александрова со стороны ул. 6-я Автодорога в сторону ул. Пушкина, напротив дома №55 не справился с управлением. Машина вылетела с дороги, опрокинулась на трамвайные пути и врезалась в опору контактной сети. Шансов у водителя не было – он скончался. А разорванная почти пополам машина превратилась в смятый кусок железа.

Из-за ДТП в Волжском накануне было прекращено движение трамваев №№4,4а и 7. Общественный электротранспорт начал работу только сегодня утром.



