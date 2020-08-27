Расследования

Узнай преступников: СК рассчитывает на зоркие глаза жителей Волгограда

Расследования 27.08.2020 13:44
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27.08.2020 13:44


С просьбой помочь в поиске преступников, напавших на подростка, к волгоградцам обратились следователи. Как сообщает ИА «Высота 102», СУ СКР по региону обнародовало видео с камер наружного наблюдения, по которому можно опознать злоумышленников. 
Инцидент произошел вечером 23 ноября 2019 года. К несовершеннолетнему, который гулял недалеко от памятника Михаилу Паникахе в Краснооктябрьском районе Волгограда, подошли двое неизвестных молодых людей (на вид 17-20 лет). Один из мужчин попросил у подростка телефон, чтобы позвонить, и завладев имуществом, скрылся с товарищем в неизвестном направлении.
Сейчас в производстве следственного отдела по Краснооктябрьскому району следственного управления СКР по Волгоградской области находится уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества, совершенного группой лиц. Дело пока не раскрыто.  
Если кто-то опознает лиц, попавших в объектив, можно сообщить об этом по телефону в отделение дежурных следователей по телефонам: 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20, в следственный отдел по Краснооктябрьскому району по телефонам: (8442) 76-36-55, 8 (927) 530-84-33.
Конфиденциальность гарантируется.
Приметы первого нападавшего: на вид 17-20 лет, рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, в момент совершения преступления был одет в джинсы светло-синего цвета, удлиненную куртку темного цвета, шапку черного цвета с помпоном и значками белого цвета.
Приметы второго нападавшего: на вид 17-20 лет, рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, в момент совершения преступления был одет в джинсы светло-синего цвета, короткую куртку темно-синего цвета с высоким воротником.


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