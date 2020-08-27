Студенты МГУ впервые проходят производственную практику на волгоградском «КАУСТИКе» в онлайн-формате





Студентам химического факультета Московского государственного университета рассказали о технологических процессах современного сложного производства с помощью онлайн-платформы Zoom. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе волгоградского "КАУСТИКА".

Естественно, использование сегодня такого способа коммуникации между людьми, которые находятся на большом расстоянии, связано со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и мире. За несколько часов общения специалисты «КАУСТИКа» с многолетним опытом работы в отрасли рассказали студентам химического факультета об основных стадиях производства выпускаемой продукции – каустической соды, поливинилхлорида, соляной кислоты и др., по объемам выпуска которых волгоградское предприятие является одним из лидеров отечественной химической индустрии уже более полувека. Особый интерес вызвали презентации сотрудников подразделений «КАУСТИКа», среди которых, кстати, были кандидаты химических и технических наук, о современном производстве оксида и гидроксида магния, которое уже более пяти лет успешно функционирует на волгоградской промплощадке.

Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова впервые направил своих студентов на волгоградский «КАУСТИК» для прохождения практики еще в 2009 году. С тех пор несколько десятков выпускников самого престижного вуза страны под руководством наставников с многолетним стажем работы в химической отрасли могли в реальных условиях оценить масштаб производства на «КАУСТИКе». По итогам нынешней практики, проведенной в дистанционном формате, в том числе с применением онлайн-платформы Zoom, будущие специалисты-химики должны будут выполнить самостоятельные задания по избранным направлениям.

Добавим, что в этом году в условиях необходимости жесткого соблюдения мер безопасности, призванных воспрепятствовать распространению новой вирусной инфекции, производственную практику в АО «КАУСТИК» дистанционно прошли также студенты Волгоградского энергетического колледжа и Волгоградского колледжа машиностроения и связи. Опытные химики – кураторы от предприятия и будущие молодые специалисты обменивались информацией с помощью современных электронных средств коммуникации. Студенты МГУ стали первыми, кто для этого использовал видеоконференцсвязь.



