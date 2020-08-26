Болельщики «Спартака» раскрасили будни Волгограда (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 26.08.2020 19:51
0
26.08.2020 19:51
Сотни болельщиков «Спартака», которые приехали сегодня на матч своей команды с «Ротором» в Волгоград, разбавили будний день Волгограда всеми оттенками красного. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», болельщики московской команды пребывали в праздничном настроении, излучали позитивный настрой и дружелюбие и охотно фотографировались с волгоградцами, которые пришли поболеть за «Ротор».
Напомним, в эти минуты на «Волгоград Арене» московский «Спартак» играет с волгоградским «Ротором». ИА «Высота 102» следит за ходом игры.
Реклама
«За август платить нечем»: знаменитые Сурские бани в Волгограде на грани разорения26.08.2020 21:40
Общество 26.08.2020 21:40
Без сенсаций: волгоградский «Ротор» красиво проиграл московскому «Спартаку» - 0:126.08.2020 21:28
Общество 26.08.2020 21:28
В Волгограде столкнувшиеся с очередями детские поликлиники меняют график работы26.08.2020 17:30
Общество 26.08.2020 17:30
Болельщики «Спартака» поднялись на Мамаев Курган в Волгограде26.08.2020 16:19
Общество 26.08.2020 16:19
Сбербанк снизил ставку по образовательному кредиту с господдержкой до 3%26.08.2020 15:25
Общество 26.08.2020 15:25
Так бывает: под Волгоградом глава поселения осыпал дочь муниципальными контрактами26.08.2020 15:09
Общество 26.08.2020 15:09
Команда московского «Спартака» перед игрой с волгоградским «Ротором» посетила Мамаев курган26.08.2020 13:19
Общество 26.08.2020 13:19
Россияне оценили уровень заботы работодателей о своем здоровье26.08.2020 12:38
Общество 26.08.2020 12:38
Волгоградцы "атаковали" электронную приемную Госдумы жалобами на областных депутатов из-за московского времени25.08.2020 18:58
Общество 25.08.2020 18:58
Заболевших коронавирусом пациентов интерната в Волгоградской области вывезли в психбольницу25.08.2020 16:30
Общество 25.08.2020 16:30
Новый кончик носа испортил жизнь жительнице Волгограда25.08.2020 16:25
Общество 25.08.2020 16:25
«По сути, мы на плато»: волгоградские чиновники не видят всплеска заболевания коронавирусом25.08.2020 14:54
Общество 25.08.2020 14:54
В Волгограде доплатят за организацию общественных работ и временную занятость25.08.2020 08:27
Общество 25.08.2020 08:27
«Волги», до свидания: в Волгограде распродают машины из гаража обладминистрации24.08.2020 17:15
Общество 24.08.2020 17:15
Подряд, еще подряд: строительством футбольного манежа в Волжском займется проверенная компания24.08.2020 16:17
Общество 24.08.2020 16:17
Реклама