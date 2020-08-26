Болельщики «Спартака» раскрасили будни Волгограда (ФОТОРЕПОРТАЖ)





Сотни болельщиков «Спартака», которые приехали сегодня на матч своей команды с «Ротором» в Волгоград, разбавили будний день Волгограда всеми оттенками красного. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», болельщики московской команды пребывали в праздничном настроении, излучали позитивный настрой и дружелюбие и охотно фотографировались с волгоградцами, которые пришли поболеть за «Ротор».





Напомним, в эти минуты на «Волгоград Арене» московский «Спартак» играет с волгоградским «Ротором». ИА «Высота 102» следит за ходом игры.











































