Общество 26.08.2020 15:25 Новости компаний
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26.08.2020 15:25 Новости компаний
Сбербанк в рамках совместной работы с Министерством науки и высшего образования РФ снизил ставку по образовательному кредиту с государственной поддержкой с 8,5% до 3%. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2020 года №1256 и во исполнение поручения Президента РФ от 10 июня 2020 года.
Уже с 25 августа студенты вузов, имеющих государственную лицензию, смогут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объёме с третьего года.
Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при этом при желании можно погасить кредит досрочно. Если образовательный кредит ранее был оформлен в банке по более высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Доступность высшего образования — важная социальная задача, которую мы решаем совместно с правительством. Мы хотим, чтобы молодые люди имели возможность выбирать вуз по призванию, а не по принципу финансовой доступности. Наш образовательный кредит с господдержкой — со ставкой значительно ниже рыночной и возможностью не выплачивать основной долг во время обучения и 9 месяцев после него — эффективное решение ʺобразовательного вопросаʺ. Увеличение льготного периода дает выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит из заработанных средств».
Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка.
Фото ru.freepik.com
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