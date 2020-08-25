Кривая заражений COVID-19 в Волгоградской области пошла вниз

Здравоохранение 25.08.2020 11:52
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25.08.2020 11:52
98 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф.
Отметим, что ранее два дня подряд в регионе заражались более 100 человек за сутки. В оперативном штабе региона такой всплеск объясняли вспышкой COVID-19 в Калачевском психоневрологическом диспансере.
За минувшие сутки выздоровели 141 пациент. Летальных случаев не отмечено.
Всего в Волгоградской области коронавирусная инфекция была выявлена у 11 509 человек, из них 7 837 уже выздоровели и 85 скончались.
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