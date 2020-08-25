Кривая заражений COVID-19 в Волгоградской области пошла вниз





98 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф.

Отметим, что ранее два дня подряд в регионе заражались более 100 человек за сутки. В оперативном штабе региона такой всплеск объясняли вспышкой COVID-19 в Калачевском психоневрологическом диспансере.

За минувшие сутки выздоровели 141 пациент. Летальных случаев не отмечено.

Всего в Волгоградской области коронавирусная инфекция была выявлена у 11 509 человек, из них 7 837 уже выздоровели и 85 скончались.



