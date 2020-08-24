Совет промышленников при губернаторе Волгоградской области пройдет на площадке Гремячинского ГОКа

Экономика 24.08.2020 15:46 Новости компаний
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24.08.2020 15:46 Новости компаний
Заместитель губернатора Волгоградской области - председатель комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Олег Николаев, первый заместитель председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Наталья Стрельцова, начальник отдела государственных программ и инвестиций управления развития отраслей промышленности комитета промышленности и торговли Волгоградской области Екатерина Кулаченко посетили промплощадку Гремячинского горно-обогатительного комбината в рамках подготовки к проведению на базе предприятия Совета промышленников при губернаторе Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на промплощадке комбината гости спустились в выработки рудника, осмотрели сильвинитовую фабрику и другие важные объекты ГОКа.
Для участия в заседании Совета, намеченном на осень, на Гремячинский ГОК планируется приезд губернатора региона, руководителей профильных комитетов администрации и крупнейших производственных предприятий Волгоградской области.
Напомним, «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината – одного из самых современных и масштабных производственных комплексов юга России, построенных с нуля.
Запуск нового производства очень важен для Волгоградской области и страны в целом. Комбинат внесет значительный вклад в обеспечение потребности российских аграриев в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию региона, станет источником тысяч новых рабочих мест. Кроме того, с выходом на производственный цикл калийное предприятие войдет в число крупнейших налогоплательщиков региона.
Большая значимость нового производства «ЕвроХим-ВолгаКалия» для экономики Волгоградской области обусловили большое внимание и поддержку предприятию со стороны администрации региона и других участников производственной сферы Волгоградской области.
Уже сейчас на комбинате поддерживаются высокие стандарты охраны труда, воплощаются социальные программы. При этом предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» выступает в роли градообразующего и выполняет добровольные взятые на себя обязательства и по повышению уровня жизни населения.
Наработанный опыт и успешная практическая реализация сразу двух – производственного и социального – масштабных проектов, а также широкие перспективы развития Котельниковского района с приходом инвестора и станут предметом обсуждения Совета промышленников.
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