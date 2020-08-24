Совет промышленников при губернаторе Волгоградской области пройдет на площадке Гремячинского ГОКа





Заместитель губернатора Волгоградской области - председатель комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Олег Николаев, первый заместитель председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Наталья Стрельцова, начальник отдела государственных программ и инвестиций управления развития отраслей промышленности комитета промышленности и торговли Волгоградской области Екатерина Кулаченко посетили промплощадку Гремячинского горно-обогатительного комбината в рамках подготовки к проведению на базе предприятия Совета промышленников при губернаторе Волгоградской области.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, на промплощадке комбината гости спустились в выработки рудника, осмотрели сильвинитовую фабрику и другие важные объекты ГОКа.

Для участия в заседании Совета, намеченном на осень, на Гремячинский ГОК планируется приезд губернатора региона, руководителей профильных комитетов администрации и крупнейших производственных предприятий Волгоградской области.

Напомним, «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство Гремячинского горно-обогатительного комбината – одного из самых современных и масштабных производственных комплексов юга России, построенных с нуля.





Запуск нового производства очень важен для Волгоградской области и страны в целом. Комбинат внесет значительный вклад в обеспечение потребности российских аграриев в высококачественных калийных удобрениях, существенно увеличит экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию региона, станет источником тысяч новых рабочих мест. Кроме того, с выходом на производственный цикл калийное предприятие войдет в число крупнейших налогоплательщиков региона.

Большая значимость нового производства «ЕвроХим-ВолгаКалия» для экономики Волгоградской области обусловили большое внимание и поддержку предприятию со стороны администрации региона и других участников производственной сферы Волгоградской области.

Уже сейчас на комбинате поддерживаются высокие стандарты охраны труда, воплощаются социальные программы. При этом предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» выступает в роли градообразующего и выполняет добровольные взятые на себя обязательства и по повышению уровня жизни населения.

Наработанный опыт и успешная практическая реализация сразу двух – производственного и социального – масштабных проектов, а также широкие перспективы развития Котельниковского района с приходом инвестора и станут предметом обсуждения Совета промышленников.



