ВТБ снижает ставки по кредитам на новые автомобили





ВТБ снижает ставки в рамках программы кредитования «АвтоРалли» для приобретения новых автомобилей на 1,5 п.п. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, теперь минимальная ставка начинается от 7,5% годовых, а размер первоначального взноса не зависит от суммы кредита и составляет 10% от стоимости транспортного средства.

«Сделки с покупкой новых машин в кредит занимают свыше 77% от общего объема наших продаж. Понимая, что спрос в этом сегменте высок, мы предлагаем сниженные ставки по программе «АвтоРалли». Она открывает нашим клиентам еще больше возможностей для приобретения новых автомобилей при кредитовании в дилерских центрах. В рамках нее купить машину можно не только по условиям господдержки. Круг пользователей программы более широк: за счет максимальной суммы кредита – до 7 млн рублей – она охватывает в том числе премиум-сегмент. Клиентам, выбирающим такие машины и предпочитающим оформлять заявку на кредит у дилера, мы предлагаем одну из самых выгодных для этого рынка ставок – начиная от 7,5% годовых в зависимости от выбора сервисных услуг», – отметил Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ.

Минимальная ставка по кредиту – 7,5% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства (дисконт за оформление от базовой ставки 0,5 п.п.), личного страхования на весь срок (2 п.п.) и выборе карты «Автолюбитель» (2 п.п.). В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 300 тыс. до 7 млн рублей. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, решение принимается банком от 30 минут. Подать заявку по программе и оформить кредит можно в автосалонах партнеров.

При выборе клиентом «АвтоРалли» для покупки машины банк предложит автолюбителям ряд дополнительных полезных услуг по карте «Автолюбитель». Она позволяет получать 10% кешбэк на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Также в неё входит пакет услуг «Помощь на дороге», который включает техническую или юридическую консультацию по телефону, услугу запуска двигателя, замену поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля. При эвакуации с места ДТП или поломке клиенту предоставляется такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи при оформлении документов).