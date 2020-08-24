Здравоохранение

В Волгоградской области объявлен старт вакцинации от гриппа

Здравоохранение 24.08.2020 11:33
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24.08.2020 11:33


В Волгоградской области на этой неделе приступят к вакцинации населения от гриппа. Такую задачу, сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, поставил глава региона Андрей Бочаров на оперативном совещании. На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная. Однако осень — традиционный период роста заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями, в этом году на него накладывается распространение коронавирусной инфекции, было подчеркнуто на совещании.
Все жители региона должны иметь возможность сделать прививку. В рамках межведомственного взаимодействия профильные ведомства организуют по графику вакцинацию в учреждениях здравоохранения, образования, социальной сферы. Кроме того, специалисты будут координировать проведение кампании на предприятиях и в организациях, обеспечат работу выездных медицинских бригад.
«Необходимо выполнить в полном объеме поставленную Президентом России задачу по вакцинации от гриппа не менее 60% жителей Волгоградской области. В том числе увеличить до 75% вакцинацию в группах риска, с максимальным охватом до 90% сотрудников медицинских, образовательных и социальных организаций», — сделал акцент глава региона.

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