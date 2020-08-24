Водитель без прав и его пассажир чудом выжили в перевернувшейся в Волгоградской области машине

Происшествия 24.08.2020 10:54
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24.08.2020 10:54
В Калачевском районе Волгоградской области 18-летний водитель и его пассажир чудом остались живы после того, как «ВАЗ-21102» вылетел в кювет и, перевернувшись, превратился в груду железа. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось ночью, когда парень, не имеющий водительского удостоверения, на автодороге «Октябрьский-Шебалино-Степаневка» не справился с управлением автомобиля. В больницу попал сам бесправный водитель и его 20-летний пассажир.
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