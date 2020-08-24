«Волги», до свидания: в Волгограде распродают машины из гаража обладминистрации





Партию отечественных автомобилей реализует администрация Волгоградской области в рамках приватизации собственного имущества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение главы региона, 11 автомобилей приватизируют посредством продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений.

В списке приватизируемых транспортных средств – один «ГАЗ-32213» 2007 года выпуска («ГАЗель»), четыре автомобиля «ГАЗ-3102» («Волга») 2004-2005 года выпуска, шесть автомобилей «ГАЗ-31105» («Волга») 2004-2006 года выпуска.

Самое дорогое авто будет реализовано по начальной цене 99 тысяч рублей – это «ГАЗель». Цена автомобилей «Волга» - от 28 до 47 тысяч рублей.

Отметим, что в закупках автомобилей для чиновников Волгоградской области в последние годы не фигурируют машины отечественного автопрома. Как правило, закупают иномарки. Самым популярным авто у волгоградских чиновников и депутатов является черная «Toyota Camry».



