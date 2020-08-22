Участники городской спортивно-развлекательной онлайн спартакиады "Школа и семья - мама, папа, я!" продолжают получать призы
Общество 22.08.2020 09:37 Новости компаний
0
22.08.2020 09:37 Новости компаний
Вкусные и полезные призы от спонсоров и партнеров онлайн спартакиады, которую проводит межрегиональная общественная ассоциация “Профессионалы социального питания и оздоровления населения” получили еще шесть волгоградских семей за победу в промежуточных турах состязаний.
Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы спартакиады, многодетная спортивно-творческая семья Бесланеевых из Ворошиловского района была награждена сертификатом в один из крупных спортивных гипермаркетов города. Семья блестяще выполнила задание “Зарядка для чемпионов” и, по решению нашего профессионального жюри, которое возглавила олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, выиграла первый приз промежуточного тура.
“Мы очень творческие, мы не только занимаемся спортом, но и шьем, танцуем, рисуем. На этой спартакиаде мы можем в полной мере выразить себя. Все конкурсы разные, здесь и спорт, и еда, и наши увлечения. Это нас очень объединяет не только между собой, но и с нашей школой №48”, - отметила мама, Татьяна Бесланеева.
Призы за второе и третье место получили семьи Клюс (Ворошиловский район), и Поповых из Тракторозаводского района.
Корзины с фруктами от партнеров мероприятия получили семьи Король, Тракторозаводский район, Поляковы, Ворошиловский и Стадниковы, Красноармейский район.
“Мы не являемся особо активной семьей, но дочь захотела, и мы решили поучаствовать. Интересно то, что я, как педагог по физическому воспитанию, применила свои знания - мы с удовольствием занимались с ребенком физкультурой. Плюс, для того, чтобы приготовить для конкурса завтрак, мы прочитали очень много интересной литературы, узнали много нового и успешно все это применили в своем “Завтраке для чемпионов”, - рассказала мама, Анастасия Полякова.
До финала спартакиады осталось совсем немного - конкурс “Beauty party”, интеллектуальный квиз и эстафета.
Итоги состязаний и награждение победителей организаторы планируют провести 6 сентября - формат мероприятия уточняется. За творчеством и успехами участников можно следить здесь.
Реклама
Улицу Казахскую в Волгограде временно закроют для большегрузов22.08.2020 10:51
Общество 22.08.2020 10:51
Обнуление волгоградского «Химпрома»: вывеску сменили, площадку зачистили22.08.2020 10:49
Общество 22.08.2020 10:49
НЭТ реанимирует театральную жизнь Волгограда двумя премьерами22.08.2020 09:10
Общество 22.08.2020 09:10
Студенты, берегитесь!: в Волгограде предупредили о последствиях регистрации фиктивных ИП22.08.2020 08:43
Общество 22.08.2020 08:43
Компания "Виво маркет" готова обеспечить горячей пищей волгоградских школьников21.08.2020 17:12
Общество 21.08.2020 17:12
Волгоградец потребовал в суде распустить облдуму из-за решения о возврате московского времени21.08.2020 16:57
Общество 21.08.2020 16:57
У Елены Исинбаевой в голове вакуум21.08.2020 16:42
Общество 21.08.2020 16:42
Бешеная лисица укусила жительницу Волгоградской области21.08.2020 16:12
Общество 21.08.2020 16:12
Стройка в центре Волгограда может отклониться от параметров21.08.2020 13:08
Общество 21.08.2020 13:08
Возможны затруднения: в Волгограде строят полосу для транзитного транспорта21.08.2020 11:02
Общество 21.08.2020 11:02
Волгоградский "Ротор" сделал ставку на грузинский темперамент21.08.2020 10:26
Общество 21.08.2020 10:26
В Волгоградской области снизился средний размер пенсий21.08.2020 09:42
Общество 21.08.2020 09:42
Волгоградские вузы начнут новый учебный год в смешанном формате21.08.2020 08:47
Общество 21.08.2020 08:47
Волгоградская область получит треть миллиарда рублей на путинские добавки классным руководителям21.08.2020 07:16
Общество 21.08.2020 07:16
Замыкающий турнирную таблицу волгоградский "Ротор" набирает игроков20.08.2020 16:08
Общество 20.08.2020 16:08
Реклама