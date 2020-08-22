



Вкусные и полезные призы от спонсоров и партнеров онлайн спартакиады, которую проводит межрегиональная общественная ассоциация “Профессионалы социального питания и оздоровления населения” получили еще шесть волгоградских семей за победу в промежуточных турах состязаний.

Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы спартакиады, многодетная спортивно-творческая семья Бесланеевых из Ворошиловского района была награждена сертификатом в один из крупных спортивных гипермаркетов города. Семья блестяще выполнила задание “Зарядка для чемпионов” и, по решению нашего профессионального жюри, которое возглавила олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, выиграла первый приз промежуточного тура.

“Мы очень творческие, мы не только занимаемся спортом, но и шьем, танцуем, рисуем. На этой спартакиаде мы можем в полной мере выразить себя. Все конкурсы разные, здесь и спорт, и еда, и наши увлечения. Это нас очень объединяет не только между собой, но и с нашей школой №48”, - отметила мама, Татьяна Бесланеева.

Призы за второе и третье место получили семьи Клюс (Ворошиловский район), и Поповых из Тракторозаводского района.

Корзины с фруктами от партнеров мероприятия получили семьи Король, Тракторозаводский район, Поляковы, Ворошиловский и Стадниковы, Красноармейский район.

“Мы не являемся особо активной семьей, но дочь захотела, и мы решили поучаствовать. Интересно то, что я, как педагог по физическому воспитанию, применила свои знания - мы с удовольствием занимались с ребенком физкультурой. Плюс, для того, чтобы приготовить для конкурса завтрак, мы прочитали очень много интересной литературы, узнали много нового и успешно все это применили в своем “Завтраке для чемпионов”, - рассказала мама, Анастасия Полякова.

До финала спартакиады осталось совсем немного - конкурс “Beauty party”, интеллектуальный квиз и эстафета.

Итоги состязаний и награждение победителей организаторы планируют провести 6 сентября - формат мероприятия уточняется. За творчеством и успехами участников можно следить здесь



