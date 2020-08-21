Расследования

В Волгограде конспирация не помогла фальшивомонетчику

Расследования 21.08.2020 12:51
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21.08.2020 12:51


Житель Волгограда предстанет перед судом по обвинению в сбыте поддельной банковской купюры. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 26-летнему волгоградцу за содеянное грозит до 8 лет лишения свободы.
По версии следствия, в начале февраля текущего года обвиняемый, занимаясь в Москве поисками работы, купил в Интернете фальшивую денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей.
Вернувшись в Волгоград, он расплатился данной купюрой с курьером за доставку продуктов из ресторана быстрого питания. При этом злоумышленник вызвал курьера не к месту жительства, а звонок совершил с анонимной сим-карты. Однако принятые им меры конспирации не помогли, его нашли и задержали сотрудники полиции.
Расследование уголовного дела осуществлялось СЧ СУ Управления МВД России по г. Волгограду. Обвиняемый свою вину признал. По решению суда он находится под стражей.

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