НЭТ реанимирует театральную жизнь Волгограда двумя премьерами





Спектакли «Гроза» по пьесе классика Александра Островского и «Русская пуля» по пьесе современного драматурга Владимира Жеребцова будут представлены НЭТом в начале нового сезона. Как сообщили ИА «Высота 102» в театре, премьерные показы намечены на осень.

Премьера спектакля «Русская пуля», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, должна была состояться в мае, но была отменена из-за пандемии.





«Сюжет «Русской пули» предполагает камерность повествования, потому он будет идти на малой сцене. «Грозу» актеры репетируют на главной сцене», - рассказали в НЭТе.



