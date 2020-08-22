Общество

НЭТ реанимирует театральную жизнь Волгограда двумя премьерами

Общество 22.08.2020 09:10
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22.08.2020 09:10


Спектакли «Гроза» по пьесе классика Александра Островского и «Русская пуля» по пьесе современного драматурга Владимира Жеребцова будут представлены НЭТом в начале нового сезона. Как сообщили ИА «Высота 102» в театре, премьерные показы намечены на осень. 
Премьера спектакля «Русская пуля», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, должна была состояться в мае, но была отменена из-за пандемии.  

«Сюжет «Русской пули» предполагает камерность повествования, потому он будет идти на малой сцене. «Грозу» актеры репетируют на главной сцене», - рассказали в НЭТе.

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