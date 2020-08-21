В Волгоградской области снизился средний размер пенсий





Численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области, по состоянию на 1 июля 2020 года составила 758,1 тысячи человек, из них неработающих пенсионеров - 82%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате. Средний размер назначенных месячных пенсий в Волгоградской области по состоянию на 1 июля 2020 года сложился на уровне 14146,3 руб., из них у неработающих – 14615,7 руб.

Между тем, по сравнению с данными Волгоградстата за апрель этого года, средний размер назначенных месячных пенсий в Волгоградской области был выше - 14152,2 рубля, у неработающих пенсионеров – 14633,9 рубля. При этом численность пенсионеров составляла 758,3 тысячи человек.



