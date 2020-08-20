В Волгограде подлая ложь автосалонов обернулась уголовным делом











Уголовное дело о мошенничестве возбуждено Следственным управлением УМВД России по городу Волгограду по факту обмана потребителей в некоторых автосалонах города, сообщает ИА "Высота 102". По информации, озвученной сегодня официальным представителем МВД России Ириной Волк, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание лиц, причастных к противоправной деятельности.

По версии следствия, злоумышленники позиционировали себя как прямые поставщики автомобилей от производителей. Клиентам предлагали купить машины по стоимости значительно ниже, чем у официальных дилеров, а также в случае необходимости обещали предоставить низкую процентную ставку по кредиту на оплату покупки. В итоге с покупателями заключались сделки купли-продажи и кредитные договоры с условиями, кардинально отличающимися от озвученных ранее. На самом деле автомашины стоили на несколько сотен тысяч рублей дороже, а процентная ставка вместо обещанных 3-7 процентов составляла более 15 процентов.





Кроме того, кредитные специалисты советовали потерпевшим вносить в заявки заведомо недостоверные сведения и подсказывали, что нужно отвечать операторам банков для одобрения большей суммы кредита. Также они навязывали дополнительные банковские услуги и всячески затягивали подписание документов. Как правило, доверчивые покупатели, оказавшись обманутыми относительно стоимости, порядка оплаты и проведения процедуры продажи, получали вместо желаемых автомобили другой марки и комплектации.

По словам Волк, работники автосалона, узнав об интересе к себе со стороны правоохранительных органов, пытались уничтожить документацию и планировали скрыться из Волгограда. Однако эта попытка была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.

Отметим, что ранее в редакцию "Высоты 102" поступали жалобы от волгоградцев на деятельность автосалонов, где их обманули. В частности, речь шла об автосалоне "Волга-Град" . Люди указывали, что, заманивая граждан привлекательными ставками автокредитов и невысокими ценами на автомобили, автосалон "Волга-град" далее психологически обрабатывает клиентов долгим и томительным ожиданием нового автомобиля, длительной бумажной волокитой, итогом которой становится торопливое подписание договоров купли-продажи транспортных средств (в отдельных случаях даже в ночное время) с навязанными дополнительными условиями и завышенной ценой автомобиля и кредитной ставкой.



